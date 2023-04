La Suisse peut-elle ou non servir de réceptacle à une banque deux fois plus grosse que son produit intérieur brut? La question, sous-jacente au fourmillement parlementaire que la Berne fédérale vient de vivre, est en réalité mal posée. Car si la taille de l’institut correspond à la valeur comptable, en fin d’année, de ses actifs et passifs, sa valeur de marché, elle, peut fondre à la vitesse de l’éclair, comme la trajectoire en bourse de CS Group l’a démontré de façon éclatante, l’action – qui avait frisé les 100 francs en 2007 – tombant de 2 francs à 80 centimes entre le 16 et le 20 mars derniers, une fois avalée comme une bouchée de pain par UBS.

Comment mieux illustrer la vraie nature d’une banque qu’en l’assimilant – nonobstant le marbre et le verre des majestueuses façades de ses hôtels – à ce qu’on pourrait appeler une baudruche financière, prompte à se dégonfler quand la confiance disparaît? On a pensé, et suggéré, qu’il suffirait de réduire sa taille pour réduire le risque. Allez, coupons-la en deux, trois, voire en quatre morceaux pour la rendre compatible avec les normes usuelles du paysage bancaire helvétique. Ou séparons au moins la branche suisse, Credit Suisse, du reste. Et surtout, portons le ratio de fonds propres (plus précisément le ratio de solvabilité CT1*) des misérables 4,42% actuels à, pourquoi pas, 10% voire davantage, quitte à dépasser haut la main les minima imposés par Bâle III.

«Le risque, inhérent à l’activité même de toute banque, ne peut jamais être complètement éliminé.»

Est-ce donc en le harnachant ainsi de ceinture et bretelles que l’on protégera définitivement notre Gulliver bancaire du risque de défaut? La réponse, hélas, est que le risque, inhérent à l’activité même de toute banque, ne peut jamais être complètement éliminé, puisque, sauf à couvrir l’ensemble de ses crédits et placements par des fonds propres, autrement dit d’en faire un fonds de participation à la manière d’un Partners Group par exemple, il y aura toujours une discrépance de nature entre la colonne gauche et la colonne droite de son bilan: des actifs plus ou moins volatiles et plus ou moins mobilisables d’un côté, et des fonds étrangers exigibles en bonne partie à court terme de l’autre. C’est cette transformation des échéances qui est au cœur de l’activité bancaire au sens propre.

Reste l’hypothèse, bombe nucléaire d’une réforme radicale du système bancaire, qui diviserait carrément les banques universelles d’aujourd’hui en deux, «banques étroites» (narrow banks), pures caisses de dépôts si l’on veut, d’une part et, justement, fonds mutuels de participation («en somme, de petites banques qui n’empruntent pas», comme les qualifie l’un des plus éminents promoteurs de la formule**), sortes de banques casinos pour ceux qui adorent spéculer d’autre part.

Pareille révolution – qui par ailleurs poserait quelques problèmes sous l’angle de la politique monétaire – n’aurait évidemment de sens qu’à l’échelle planétaire, si l’on entendait éliminer véritablement le risque de panique bancaire. Faute d’y parvenir, car il ne faut pas rêver, on se contentera de resserrer d’un cran supplémentaire les dispositifs existants, tout en étant conscient que rien, mieux que le sentiment de sécurité, ne peut inciter les banques à prendre encore davantage de risques…

Marian Stepczynski

