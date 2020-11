Littérature et gastronomie – Un guide malicieux offre un voyage culinaire semé d’embûches Anne Zunino et Antonin Iommi-Amunategui ont concocté un ouvrage de recettes ludique et instructif sur le modèle du «Livre dont vous êtes le héros». Irène Languin

«Le livre de recettes dont vous êtes le héros», qui vient de paraître aux éditions Nouriturfu.

On l’avoue sans fard: on a triché. Éhontément. À dire vrai, on ne voyait aucune raison à ce que les manœuvres de filou qui fonctionnaient si bien il y a trente ans ne s’appliquent pas au XXIe siècle. Ceux qui ont vu le jour entre 1965 et 1985 se souviennent sans doute de la collection des «Livres dont vous êtes le héros», qui rendait le lecteur maître du scénario en fonction de ses choix, le faisant progresser dans l’histoire d’un paragraphe numéroté à un autre, sur le mode «si vous choisissez d’affronter la sorcière, rendez-vous au 89». En principe, le joueur honnête finissait immanquablement au fond d’un gouffre humide où l’attendait une hydre infâme et sanguinaire; d’où la fraude.