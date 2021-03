Bonnes pratiques – Un guide aide les PME à opérer leur mue sociale et environnementale Covid, révolution verte, les entreprises sont au pied du mur. La FER Genève et le Centre patronal leur ont concocté un fil rouge des meilleures pratiques. Ivan Radja

Les entreprises ont un rôle central à jouer dans la stratégie énergétique 2050. KEYSTONE

Avant 2020, environ 1 million de salariés sur les 3,8 que compte la Suisse recouraient déjà au télétravail. Combien seront-ils une fois la pandémie maîtrisée? C’est une des mutations inexorables auxquelles sont, ou seront, confrontées une majorité d’entreprises. Au même titre que l’harmonisation entre vie privée et vie professionnelle. Mais ce ne sont pas les seules: les impératifs écologiques pèsent désormais sur leur gouvernance. Pour les aider à s’orienter dans un univers entrepreneurial en plein bouleversement, la Fédération des entreprises romandes Genève et le Centre patronal publient un guide pratique de responsabilité sociale et environnementale intitulé «Des entreprises plus fortes». Agrémenté de témoignages de la part de plusieurs PME genevoises et vaudoises, il pointe les principaux défis à relever et les écueils à éviter.