Explosions en mer Baltique – Un «groupe pro-ukrainien» a-t-il saboté le gazoduc Nord Stream? Plusieurs médias occidentaux évoquent une thèse impliquant des saboteurs liés à l’Ukraine. Les experts se montrent prudents. Théophile Simon

Vue aérienne de la fuite de gaz causée par l’explosion du gazoduc Nord Stream au large du Danemark, le 27 septembre 2022. Les enquêtes n’ont toujours pas établi formellement l’origine du sabotage. AFP/ARMÉE DANOISE

Cinq hommes et une femme louent un bateau en Pologne, puis l’acheminent par la route vers le port allemand de Rostock. Parmi eux, deux nageurs de combat. Voyageant sous de fausses identités, l’équipage prend ensuite la mer en direction de l’île danoise de Christiansø, en mer Baltique, d’où ils plongent pour fixer des charges explosives sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, reliant la Russie au nord de l’Allemagne. Une fois revenus à terre, ils rendent le bateau à son propriétaire avant de disparaître. Sur la table de la cabine du navire, des traces d’explosifs ont été laissées apparentes. Vingt jours plus tard, quatre explosions secouent le fond de la mer Baltique.