Le casse-tête du jour – Un gros problème de bols coincés? Berne vous aide! Le chancelier de la Confédération a volé au secours d’une femme sur Twitter pour résoudre un problème ménager et physique. Arthur Grosjean - Berne

Walter Thurnherr, chancelier de la Confédération et féru de physique, a posté sur Twitter sa solution pour résoudre l’épineux problème de bols coincés. KEYSTONE

Il y a des problèmes de la vie quotidienne qui peuvent vous rendre chèvre. Comme le fait de placer un petit bol dans un grand et de ne plus arriver à le ressortir. C’est ce qui est arrivé à la New-Yorkaise Chi Nguyen, qui faisait la vaisselle.

Plus de 120’000 personnes se passionnent sur Twitter pour le problème du bol encastré dans un autre.

Cet appel à l’aide a reçu un écho énorme. Plus de 120’000 personnes se passionnent pour le mystère des bols coincés. Et chacun y va de sa recette. Mettre des glaçons dans le bol intérieur et de l’eau chaude autour du bol extérieur, mettre le tout au micro-ondes, mettre de l’huile sur les bords, mettre le tout au congélateur, secouer, taper les bols, on en passe et des meilleures.