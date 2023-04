Motocross – étape suisse – Un GP de Suisse à la saveur particulière pour Valentin Guillod Après deux années passées en championnat de Suisse, le pilote du Vully retrouve, à 30 ans, le niveau mondial. Rencontre à quelques jours d’un rendez-vous important à Frauenfeld. André Boschetti

Grâce à de brillantes performances au niveau national, Valentin Guillod a pu retrouver un guidon pour disputer le championnat du monde de motocross. LDD

Chaque homme est différent. Et c’est bien ainsi. Le parcours de Valentin Guillod est donc différent de celui de beaucoup d’autres, parce qu’il allie longévité et irrégularité, exploits retentissants et crises profondes. Parce qu’il s’est trop longtemps reposé sur son seul talent? Peut-être. Mais de l’autre côté de la balance, pour compenser cette suffisance, il y a une vraie passion. Il y a toujours eu chez lui une vraie volonté de continuer. Donc de reprendre le travail. Et voilà que le pilote fribourgeois revient alors qu’on le croyait disparu. Ces deux dernières années, il était «redescendu» en championnat de Suisse, récoltant quatre titres nationaux supplémentaires, en prenant quatre départs par jour dans deux catégories différentes. Le genre de défi, même au niveau suisse, qui n’est pas à la portée du premier venu.