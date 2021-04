Encre bleue – Un goût de reviens-y Opinion Julie

Lucien Fortunati

«C’est comme si les gens n’avaient plus bu depuis des mois!» s’exclame ce bon Genevois en découvrant lundi, autour de chez lui, toutes ces terrasses envahies par des assoiffés.

En ce premier jour d’ouverture des vannes, difficile d’échapper à ce mouvement irrépressible…

Partout où c’est possible, les restaurateurs ont sorti les tables, les chaises, parfois même les parois de plexiglas pour accueillir au mieux les intéressés. Et partout où c’est aussi possible, à savoir au soleil et à l’abri de la bise, les clients sont au rendez-vous.

Masqués, bien sûr. Faut pas rêver!

Certains Genevois sont même prêts à claquer des dents à l’ombre pour goûter au plaisir simple de boire un verre en terrasse. Ou plus, si entente. Une expérience qui a déjà comme un goût de reviens-y!

Et puis, de ce poste d’observation privilégié, ils regardent passer le flot des passants, inlassablement, avant de babiller avec la personne d’à côté ou de se plonger dans la lecture de leur quotidien préféré.

Parce que oui, aujourd’hui, il y a de nombreux amis, de parfaits inconnus ou des vieilles copines qui nous lisent à nouveau depuis la terrasse d’un bistrot, qui prennent des nouvelles du monde et du quartier en sirotant leur café.

Salut à vous, les revenants! Contente de vous savoir à l’autre bout du journal (désinfecté, sans doute, après usage) et de voir que vous ne renoncez pas aux petits plaisirs du quotidien. C’est bon pour le moral.

Ceux qui ne sont pas des adeptes de la tendance «reviens-y» en terrasse prônent plutôt le «vas-y pas», par crainte d’une nouvelle flambée épidémique. Ce qui serait fatal à la timide ouverture amorcée lundi.

Alors on se gaffe, sur toutes les terrasses, pour tenir la maladie à distance. Et puis santé, donc!

