Prix littéraires – Le Goncourt au Sénégalais Sarr, le Renaudot à la Belge Nothomb Les jurés de l’Académie ont sacré hier l’audace de «La plus secrète mémoire des hommes», un leurs collègues saluant «Premier sang». Renouveau. Cécile Lecoultre DÉVELOPPEMENT SUIT

L’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr a remporté le Goncourt 2021 avec son livre «La plus secrète mémoire des hommes». AFP

Mercredi, la vénérable Académie Goncourt a résolument pris le parti du renouvellement, sacrant au premier tour et par six voix, le jeune auteur sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, 31 ans. «La plus secrète mémoire des hommes», préféré aux romans de Christine Angot ou de Sorj Chalandon, a brillé en cette rentrée littéraire, attirant l’attention des jurys du Fémina, Renaudot ou de l’Académie française. C’est aussi la reconnaissance d’une petite maison d’édition, Philippe Rey, qui à ce jour, a déjà écoulé près de 9’000 exemplaires de ce roman brillant mais pointu.