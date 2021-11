Accident – Un goéland coincé dans la croix d’une église Les pompiers sont intervenus samedi en milieu de journée pour sauver le volatile à la place des Eaux-Vives. Sophie Simon

Légèrement blessé, le volatile a été confié aux bons soins du Centre ornithologique de réadaptation. INCENDIE SECOURS GENÈVE

Le Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) est intervenu samedi à midi pour sauver un goéland coincé dans la croix de l’église Saint-Joseph dans le quartier des Eaux-Vives. Une quinzaine d’appels ont retenti au 118 pour signaler l’affaire.

«On a envoyé une échelle, mais elle monte à 30 mètres seulement. Il n’y avait pas d’accès possible par l’intérieur de la toiture, c’est pour ça qu’on a engagé notre grue et deux spécialistes GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) pour réaliser le sauvetage à 47 m de hauteur», narre Nicolas Millot, officier de la communication du SIS.

L’intervention s’est terminée à 15 h 06, mobilisant au total dix pompiers professionnels avec quatre véhicules. La police municipale a bloqué le trafic, et les régulateurs des TPG étaient présents pour fluidifier le passage des bus. «À la fin, il y avait 200 personnes qui applaudissaient.»

L’animal, légèrement blessé, a été pris en charge par deux spécialistes du Centre ornithologique de réadaptation.

Dans les sacs jaunes, les grimpeurs ont emporté des cordes. INCENDIE SECOURS GENÈVE

