Quels sont vos atouts?

J’ai beaucoup participé aux grèves du climat et j’ai travaillé sur la grève pour l’avenir. La rue, l’activisme, ça me tient à cœur. Mais je connais aussi la politique politicienne. En ayant été trois ans cosecrétaire du GSsA, j’ai participé au lancement de plusieurs initiatives et référendums. Depuis six ans à la Jeunesse socialiste, dont une année au comité directeur – je sais également mener des campagnes de votation.