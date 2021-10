Visibiliser le travail bénévole – Un Genevois sur quatre aide régulièrement un proche La journée du 30 octobre, dédiée aux proches aidants, est chaque année l’occasion de reconnaître leur importante contribution sociale. Laurence Bezaguet

La Journée annuelle des proches aidants a lieu le 30 octobre. LAURENT CROTTET

Comme en 2020, l’année écoulée a été marquée par la pandémie du Covid-19. Et par un isolement accru pour des personnes âgées ou malades, ainsi que pour leurs familles. Une enquête réalisée sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a révélé que 41% des proches interrogés se sont sentis très sollicités au niveau émotionnel, stressés, voire dépassés; la promiscuité et les changements d’habitudes expliquant en partie cela. Des enfants, dont les parents âgés vivent seuls, ont témoigné de l’augmentation de leur inquiétude.

Une importance soulignée

Cette crise sanitaire, qui n’en finit pas, a surtout permis de démontrer de nouveau l’importance des proches aidants. La journée du 30 octobre, qui leur est dédiée, est chaque année l’occasion de reconnaître leur importante contribution sociale. Selon l’Enquête suisse sur la santé de 2017, un Genevois sur quatre environ – soit 107’000 personnes –, âgé de 15 ans et plus, aide régulièrement une ou des personnes souffrant de limitations liées à l’âge ou à leur état de santé. Parmi ces proches aidants, 80% ont moins de 65 ans et une personne sur deux fournit de l’aide une ou plusieurs fois par semaine. Ce soutien est assumé principalement par les femmes (56%).

Une nouvelle loi fédérale

Que ferait la société sans l’engagement bénévole de toutes ces personnes? Celle-ci s’est pourtant montrée bien frileuse à leur égard jusqu’à présent. Or, une amélioration notoire est à signaler cette année. La nouvelle loi fédérale permet, en effet, aux proches aidants de mieux concilier leur activité professionnelle et la prise en charge de leurs proches grâce à des congés payés: jusqu’à dix jours par an pour prendre soin d’un membre de la famille à la suite d’un accident ou d’une maladie ainsi qu’un congé de quatorze semaines pour les parents d’enfants gravement malades ou victimes d’un accident.

Une manifestation aura lieu samedi 30 octobre, de 14 h à 18 h, en l’honneur des proches aidants à l’Espace de quartier de Plainpalais, rue des Minoteries 3, 1205 Genève. Site internet: www.journee-proches-aidants.ch









