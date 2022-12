Inflation des prix et pouvoir d’achat – Un Genevois sur deux va se serrer la ceinture ce Noël Près de la moitié des Genevois va dépenser moins et offrir moins de cadeaux, révèle un sondage. Fabrice Breithaupt

Quarante-trois pour cent des Genevois disent être prêts à offrir moins de cadeaux à Noël en raison de la hausse des prix. Georges Cabrera

Suite de la pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, crises énergétique et climatique, mais aussi et surtout inflation des prix et risques de récession, la période que nous traversons depuis plusieurs mois a de quoi nous mettre le moral dans les chaussettes.

Ce contexte anxiogène pourrait impacter négativement nos intentions d’achat pour les fêtes de fin d’année. C’est en tout cas ce qu’indique un sondage réalisé en Suisse auprès de 633 personnes par HellosSafe, une plateforme de comparaison de produits financiers , entre le 14 novembre et le 5 décembre.

340 francs de cadeaux

Selon les résultats de cette enquête, 48% des Genevois interrogés déclarent qu’ils envisagent de diminuer leur budget alloué aux achats de Noël cette année. En moyenne, chaque foyer genevois va dépenser 340 francs pour les cadeaux.

Quarante-trois pour cent des répondants disent être prêts à offrir moins de cadeaux à Noël en raison de la hausse des prix. Seuls 33% d’entre eux indiquent ne pas envisager de changer leur comportement d’achat.

Pour comparaison, en moyenne nationale, les Suisses sont 58% (soit 10% de plus que les Genevois) à envisager de réduire leur budget dédié aux cadeaux cette année. Un budget qui sera néanmoins légèrement supérieur en moyenne suisse par rapport à la moyenne genevoise, puisqu’il sera de 350 francs (soit 10 fr. de plus que dans le canton du bout du lac Léman). Trente-six pour cent des Suisses se déclarent prêts à offrir moins de cadeaux à Noël et 24% d’entre eux envisagent d’opter pour des cadeaux moins chers. Mais 28% des Helvètes ne comptent pas changer leur comportement d’achats de Noël malgré l’inflation.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.