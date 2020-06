Innovation – Un Genevois lance des sacs solubles dans l’eau Produits à partir de roche calcaire et d’amidon recyclé, ils sont une nouveauté sur le marché. Andrea Machalova

Réutilisable, ce sac se dissout dans une eau à 85°C ou après 180 jours dans la nature. Preserve

À première vue, rien ne les distingue de sacs plastique ordinaires. Et pourtant, contrairement à ces derniers, à base de pétrole, les sacs Preserve sont fabriqués uniquement à partir de matières premières renouvelables. Solubles dans l’eau à 85 degrés en cinq minutes et en trois semaines dans la mer, ils se décomposent entièrement dans la nature en cent quatre-vingts jours. Une innovation sur le marché que l’on doit au jeune entrepreneur genevois Benjamin Bruneteau. C’est au cours de l’une de ses excursions sous-marines que ce passionné de plongée a l’idée de lancer des sacs solubles dans l’eau. «On trouve de tout au fond des océans, des voitures, des vélos, des canettes, sans parler du plastique, s’exclame-t-il. Sur les 5000 milliards de sacs plastique produits chaque année, on estime que 80% finissent dans la nature, il fallait faire quelque chose.» Et d’autant plus à Genève où, selon l’Association pour la sauvegarde du Léman, près de 50 tonnes de déchets en plastique finissent dans le lac chaque année.