Concert insolite – Un Genevois joue du cor des Alpes au pied des pyramides Professeur à la Haute École de musique, Christophe Sturzenegger a fait sonner son instrument sur le plateau de Gizeh, en Égypte. Philippe Muri

Christophe Sturzenegger et son cor des Alpes en Égypte. DR

Les concerts insolites, Christophe Sturzenegger aime ça. Il y a deux ans, ce Genevois professeur à la Haute École de musique avait joué du cor des Alpes au sommet du Cervin. Depuis, il a emmené son instrument télescopique sur le mont Rose et la Jungfrau, avant de le faire résonner du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout récemment, il en a usé au pied des pyramides, en Égypte. Encore un endroit peu banal.

«S’il y a la possibilité de jouer dans un cadre original, je suis partant.» Christophe Sturzenegger, musicien

«J’aime bien l’idée du concert spontané, en liberté», raconte l’intéressé en avalant un expresso dans le quartier de Plainpalais. «S’il y a la possibilité de jouer dans un cadre original, je suis partant.» D’autant que l’AlpFlyingHorn qu’il trimballe dans son sac à dos ne pèse qu’un kilo et demi. Quatre fois moins qu’un cor des Alpes traditionnel en bois, pour une sonorité quasi identique. Compacte, cette petite merveille de technologie en fibre de carbone fabriquée à Yverdon-les-Bains se déplie en quelques secondes pour atteindre une longueur de 3,50 m. «C’est l’instrument parfait pour voyager. Je l’embarque partout. Il n’est pas fragile et ne craint pas les différences de température.»

Cinq minutes d’airs traditionnels

Pianiste et corniste d’harmonie, Sturzenegger s’est rendu en Égypte pour donner trois concerts en trio, avec Tamer Fahmi et Fabian Huegli. Disposant d’une demi-journée de libre, il a filé sur le plateau de Gizeh. Là, sans demander son reste, il a déployé vite fait son cor des Alpes pour jouer durant cinq minutes des airs traditionnels. «J’ai demandé à un guide égyptien qui se trouvait là de me prendre en photo.» Les touristes présents ont également immortalisé la scène.

Après avoir replié son instrument, le Genevois a voulu aller jouer au pied du Sphinx. Un policier l’a laissé passer, avant que deux de ses collègues n’y mettent le holà. «En termes d’autorisations, les règles sont floues. S’il avait fallu passer par des canaux officiels, j’y serais encore.»

Au Victoria Hall

L’AlpFlyingHorn de Sturzenegger n’a pas fini de voir du pays. Son propriétaire compte s’en servir au gré des possibilités qui s’offrent à lui. En attendant une nouvelle destination exotique, le musicien genevois en jouera ce dimanche au Victoria Hall lors d’un concert donné à 11h par le Fanfareduloup Orchestra avec le Geneva Brass, dont il fait partie. Sûr qu’avec une pièce jouée au cor des Alpes, le «Carnaval des animaux» va avoir de l’allure…



