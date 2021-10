Aide à l’enfance – Un Genevois honoré par l’Albanie pour le travail de son association Le président albanais a décoré jeudi Jean-Luc Nicollier pour l’aide apportée depuis 1993 aux enfants handicapés dans son pays. Eric Budry

Jean-Luc Nicollier, président et fondateur de l’Action de soutien à l’enfance démunie (ASED). LAURENT GUIRAUD

«Je suis très touché de me voir honoré aujourd’hui, et je reviens avec une grande émotion en Albanie, un pays que ma femme, Maryam, et moi, et nos enfants, apprécions depuis 1993.» C’est ainsi que Jean-Luc Nicollier, fondateur, avec son épouse, de l’association genevoise Action de soutien à l’enfance démunie (ASED) a remercié jeudi à Tirana le président de l’Albanie, Ilir Meta, de lui avoir décerné une médaille en signe de reconnaissance pour l’engagement de l’ASED depuis trente ans dans son pays. L’histoire d’un coup de cœur initial qui a débouché sur plus de 150 missions menées en Albanie.