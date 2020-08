Coup de cœur – Un Genevois donne naissance à une palpitante BD numérique Le dessinateur Pierre Schilling se lance dans le projet novateur d’une bande dessinée interactive à lire sur écran. Un album plein de fraîcheur où aventure, humour et innovation sont au rendez-vous. Clara Rigoli

Une première de couverture pleine de peps à l’image des histoires farfelues dont regorge l’album. Pierre Schilling

Pour Pierre Schilling, il s’agit d’une première. Jusqu’à présent, le dessinateur genevois avait réalisé toutes ses bandes dessinées sur papier. Avec «Sur la road», il est passé du crayon au stylet. «J’arrive un peu après la guerre», ironise l’intéressé, qui a conçu l’entier de son nouvel album sur tablette, comme beaucoup d’autres bédéastes aujourd’hui. Il se distingue pourtant de la plupart de ses confrères, à travers une démarche novatrice. À apprécier sur écran uniquement, sa BD numérique joue à fond la carte de l’interactivité. Un format inhabituel dont il nous explique les tenants et les aboutissants.

Après avoir gravi quelques marches en fer, nous voici dans son antre, sous les toits d’un atelier de créateurs. La pièce semble héberger un adulte empreint du syndrome de Peter Pan, mais surtout un artiste qui a bon goût, comme en témoigne sa bibliothèque débordante de livres et de vinyles. Le jeune auteur nous accueille détendu, assis derrière un bureau où sont éparpillés des crayons Caran d’Ache. Cheveux ébouriffés par le ventilateur soufflant à ses côtés, il nous sert un café et raconte la genèse de cette nouvelle aventure littéraire: «C’est Yannis, mon éditeur, qui m’a suggéré ce projet. Il a mis en place une collection d’albums numériques et interactifs et a voulu que j’apporte ma pierre à l’édifice.»

Le lecteur choisit

Sur l’imposant écran de son Mac, le dessinateur nous fait une démonstration de cet album en ligne. En pleine immersion, nous observons les cases défiler au rythme des flèches directionnelles du clavier. La qualité est impeccable, la trame principale est entrecoupée de petites histoires secondaires, tantôt à l’horizontale, tantôt à la verticale. Parfois des détails bougent, il faut cliquer dessus. Le lecteur dirige le récit comme il le souhaite, à lui de choisir l’ordre d’apparition des protagonistes. La grande majorité de l’œuvre est en noir et blanc mais, de temps à autre, des éclaboussures de couleurs habilement choisies sautent aux yeux, comme les lumières d’une voiture de police ou les couleurs agrumes d’un ciel au coucher du soleil. L’avantage de ce format, c’est aussi l’utilisation de fresques grandioses qui se découvrent presque à l’infini. L’humour est fin, parfois absurde. Les possibilités qu’offre le numérique sont intelligemment utilisées par Pierre Schilling. Il est amusant de découvrir les personnages en mouvement, image par image, presque comme un flip book.

Le talentueux dessinateur s’est «éclaté» dans ce projet: «Initialement, il est vrai que je ne suis pas un grand fan de la lecture sur écran; comme beaucoup, je reste attaché à l’objet mythique du livre. Mais après ce projet, je me suis rendu compte que j’étais jusque-là passé à côté de quelque chose. J’ai pu complètement casser les codes de la bande dessinée, nul besoin de me cantonner à un format strict, j’étais libre.» Dans cette liberté, Pierre Schilling a trouvé le moyen de rassembler plein de petites histoires et de personnages qu’il avait griffonnés dans des carnets durant plusieurs années. En résultent des aventures qui s’entrechoquent avec brio, le scénario est un désordre organisé qui alterne entre scènes vertigineuses sur des falaises, courses-poursuites absurdes sur l’autoroute, rencontres inopinées dans une station-service et huis clos comiques en voiture. «Sur la road» est l’aventure rocambolesque d’une bande de vacanciers dont les chemins se sont croisés pour le meilleur et… surtout pour le pire. L’occasion de rêver de voyage à une époque où les Suisses sont encore limités dans leurs déplacements.

Un confinement productif

Contexte oblige, l’entretien s’achève sur la fameuse question du confinement. Pierre Schilling avoue que cette situation a stimulé sa créativité: «Le story-board et l’écriture étaient déjà bouclés en février mais j’ai attaqué le dessin lorsque nous étions tous cloisonnés chez nous et, étonnamment, ça m’a fait beaucoup de bien de travailler à la maison. En temps normal, en plus de mon activité d’auteur, je donne des cours. Là, ce n’était plus possible donc je me suis consacré à 100% à ma BD.» Bien qu’il ait construit cet album seul de A à Z, le bédéaste reste modeste: «En tant qu’artiste on a souvent la tête dans le guidon quand on travaille, on ne se rend pas toujours compte des défauts. J’ai eu la chance d’avoir une copine et des éditeurs formidables qui n’ont pas hésité à me conseiller et à me donner leur avis.»

