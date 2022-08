Nouveau défi – Un Genevois à la tête de la création numérique romande Ancien directeur du GIFF passé à la Chancellerie d’État, Emmanuel Cuénod a été nommé directeur du Pôle de création numérique. Explications et réaction. Philippe Muri

Emmanuel Cuénod, fin connaisseur du monde de l’audiovisuel. LAURENT GUIRAUD

On dira de lui, selon la formule consacrée, qu’il coche toutes les cases en matière de connaissance de l’audiovisuel. Idem concernant le monde institutionnel et politique. Directeur artistique et général du Geneva International Film Festival (GIFF) de 2013 à 2020, Emmanuel Cuénod va prendre la tête d’un Pôle de création numérique porté par une fondation regroupant la RTS/SRGSSR, la HEAD/HES-SO Genève, le GIFF, Virtual Switzerland et Créatives+. Un nouveau défi pour l’actuel chef du Service communication et information de la Chancellerie d’État. Âgé de 47 ans, l’ex-critique de cinéma à la «Tribune de Genève» ainsi qu’à la RTS entrera en fonction le 1er novembre prochain.



Emmanuel Cuénod dit adieu au GIFF Sa mission apparaît vaste et complexe. Il s’agira notamment pour lui de lancer et d’identifier les projets pertinents pour le développement des cultures numériques romandes, ainsi que d’assurer la recherche de fonds pour les soutenir. Au Festival de Locarno, le week-end dernier, Emmanuel Cuénod a rencontré différents acteurs de la branche. «Je me suis rendu compte qu’il y avait des attentes assez fortes, beaucoup de questions aussi en matière de création numérique, à la fois au niveau des praticiens et des collectivités publiques, mais aussi des fondations ou des privés qui voudraient permettre à la Suisse de développer ce futur patrimoine culturel», explique-t-il, enthousiaste, au bout du fil.



Stimuler la création numérique

Institution indépendante de la RTS mais soutenue par celle-ci, le Pôle de création numérique a été créé avec trois objectifs principaux, résumés par son nouveau directeur: «Il s’agit de stimuler la création numérique en offrant aux créateurs et créatrices romands une structure qui leur est entièrement dédiée. Également, de positionner la Suisse comme un acteur important au niveau international dans ce domaine. Enfin, le Pôle entend promouvoir la richesse et la diversité de la création numérique suisse, et plus particulièrement romande.»



Cette création est-elle particulièrement vivace sous nos latitudes? «On le sait déjà, mais on le saura encore mieux à l’automne», assure Cuénod. Pour l’aider à élaborer un plan stratégique efficace, le conseil de fondation de la RTS a mandaté une vaste étude sur la création numérique au niveau romand. Objectif: répondre notamment à ces questions: qui sont les acteurs, qui sont les publics, où sont les soutiens déjà existants? «Les résultats de cette étude seront dévoilés en primeur le 9 novembre à la Nuit numérique durant le Geneva Digital Market du GIFF. Au cours de la même soirée, je dévoilerai le plan stratégique du pôle pour ces prochains mois, voire ces prochaines années.»



Opportunité à saisir

Sacré défi que celui relevé par ce Genevois en poste depuis février 2021 à la Chancellerie d’État. «C’est vrai que cela arrive un peu tôt. Je suis loin d’avoir le sentiment d’avoir fait le tour de la maison en termes de communication à l’État. Mais il fallait saisir cette opportunité maintenant.»



