Canada – Un gendarme tué dans l’exercice de ses fonctions La police canadienne a annoncé, ce mardi, la mort d’un gendarme à une centaine de kilomètres au sud de Toronto.

La police canadienne (illustration). AFP

Un gendarme est décédé mardi après s’être fait tirer dessus dans l’exercice de ses fonctions, à une centaine de kilomètres au sud de la ville canadienne de Toronto, a annoncé la police.

«C’est avec le cœur lourd que j’ai le regret d’annoncer qu’un agent de la Police provinciale de l’Ontario, Grzegorz Pierzchala, a été tué aujourd’hui dans l’exercice de ses fonctions», a indiqué le commissaire Thomas Carrique de la Police provinciale de l’Ontario (PPO), sur Twitter.

Grzegorz Pierzchala «enquêtait sur une collision automobile lorsqu’il a été tué par balle cet après-midi», dans la petite ville de Hagersville qui compte quelque 3000 habitants, dans le sud de la province, selon un communiqué. Le gendarme était âgé de 28 ans et était en poste depuis un peu plus d’un an. Il est décédé à l’hôpital. Deux suspects ont été placés en garde à vue, a déclaré la police, lors d’un point presse mardi.

Dans la soirée, le premier ministre canadien Justin Trudeau a déploré des «nouvelles déchirantes». «Les pensées de tous les Canadiens accompagnent sa famille, ses amis et ses collègues», a-t-il déclaré, sur Twitter. Moins familier des fusillades de masse que son voisin américain, le Canada connaît toutefois une recrudescence d’actes violents de ce type, ce qui a poussé les autorités à récemment légiférer pour interdire les armes de poing.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.