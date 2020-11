Transports publics genevois – Un géant pour étendre le réseau et libérer la Jonction Les TPG lèvent le voile sur leur immense nouveau centre d’En Chardon. De quoi stocker les nouveaux trams et dégager le site de la confluence. Marc Moulin

Saviez-vous qu’un tram fait le plein de sable avant d’entamer son service? Il en a besoin pour mieux adhérer aux rails en cas de freinage d’urgence. C’est le genre de choses qu’on apprend en visitant le nouveau centre des Transports publics genevois (TPG) à En Chardon (Vernier). Mis en service en deux étapes depuis la rentrée, l’énorme bâtiment est le premier site de la régie sur la Rive droite et constitue désormais le port d’attache de quelque 600 employés, près du tiers du total.

Des collaborateurs qui utilisent parfois un vélo ou une trottinette pour sillonner l’édifice, tant il est immense. De mur à mur, comptez environ 300 mètres pour franchir un étage. Les trois niveaux d’un pur style brutaliste totalisent 72’000 mètres carrés de plancher (un tiers de plus que le siège du Bachet). On peut y loger 70 trams (45 s’y trouvent déjà et il y a de la marge pour l’avenir) ainsi que 130 bus, assez pour libérer les vieilles halles de l’extrême pointe de la Jonction, où un parc doit voir le jour.