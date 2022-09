Succès dans la douleur en hockey – Un Ge/Servette travailleur complète un week-end parfait Les Aigles ont dû faire preuve d’une grande force de caractère pour se sortir du piège tendu par Ambri dans la troisième période (3-2). Ruben Steiger Ambri

Tout n’a pas été simple pour les Genevois samedi à Ambri, mais ils se sont imposés (3-2). KEYSTONE/Samuel Golay

Ge/Servette a conclu sa semaine de rêve par un succès sur la glace d’Ambri (3-2). Si les deux premières victoires, contre Zoug et Lugano, ont été acquises grâce à son impressionnante armada offensive, le coleader de National League - avec Bienne et Zoug - a, cette fois-ci, dû batailler. Il a montré de la hargne, du caractère et un esprit travailleur.