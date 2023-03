Hockey sur glace – Un GE Servette muet s’incline à Lugano Les hommes de Jan Cadieux sont passés à côté de leur match lors de l’acte II des quarts de finale (2-0). Lugano revient à 1-1 dans la série. Ruben Steiger Genève

Herburger crée le danger devant Descloux. keystone-sda.ch

Privé de son capitaine Rod (blessé) et de Tömmernes (malade), GE Servette est passé à côté de son sujet à Lugano (2-0) et voit son adversaire égaliser dans ce quart de finale. Sur la glace d’une Cornèr Arena bien peu garnie, les Aigles ont manqué d’un peu de tout pour espérer un meilleur sort face à de vaillants Tessinois. Ils devront présenter un bien meilleur visage samedi soir aux Vernets.

Le GSHC s’attendait à vivre un premier tiers sous haute tension et s’était préparé à cela. Il n’en a rien été. Les Bianconeri sont bel et bien rentrés forts dans cette rencontre, mais leurs limites techniques ont permis aux Aigles de les contenir assez facilement. La première moitié de cet acte II a d’ailleurs été plutôt plate et terne. Les empoignades entrevues à chaque arrêt de jeu mardi aux Vernets n’ont pas existé.

Le match s’emballe enfin

Il a fallu attendre la 29e minute et une action de Richard, consécutive à une première chance luganaise, pour que le duel se lance enfin. Dès cet instant, le niveau d’intensité des Tessinois et du public a augmenté. L’ouverture du score est logiquement tombée sur un tir à bout portant d’Andersson (32e) et Lugano était tout proche de faire le break en power-play, par Bennett, juste avant la sirène.

Les Bianconeri n’ont pas eu à regretter ce manque de tranchant à la finition, car les Grenat, malgré quelques belles opportunités (Winnik 41e, Völlmin 45e et Jooris 49e) n’ont jamais pu inverser le cours de l’affrontement. Carr, au terme d’un contre rondement mené avec Zanetti, a scellé la victoire des siens (53e).

En raison de ce revers, GE Servette voit Lugano égaliser à 1-1 dans ce quart de finale. L’acte III aura lieu samedi soir aux Vernets.

Afficher plus Cornèr Arena, 5242 spectateurs.Arbitres: MM. Stolc (Svk), Hürlimann, Fuchs, Gurtner. Buts: 32e Andersson 1-0, 53e Carr (Zanetti) 2-0. Lugano: Koskinen; Alatalo, Klok; Wolf, Mi. Müller; Andersson, Guerra; Riva; Bennett, Ma. Müller, Granlund; Fazzini, Morini, Josephs; Zanetti, Thürkauf, Carr; Walker, Herburger, Patry; Vedova. Entraîneur: Gianinazzi. GE Servette: Descloux; Karrer, Auvitu; Vatanen, Maurer; Völlmin, Jacquemet; Chanton; Praplan, Filppula, Winnik; Miranda, Richard, Pouliot; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Smirnovs, Bertaggia; Cavalleri. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano; 5 x 2’ contre GE Servette. Notes: Lugano sans Arcobello, Connolly (blessés), Fadani, Villa, Gerber ni Stoffel (surnuméraires). GE Servette sans Le Coultre, Berthon, Rod (blessés), Eigenmann, Smons (surnuméraires) ni Tömmernes (malade). Temps mort GE Servette à 56’25. GE Servette sans gardien de 57’22 à 60’00.

Ruben Steiger

