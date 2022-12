IRINA POPA

Genève, 3 décembre

La «Tribune» du mardi 29 écoulé nous apprend que «l’avenue de Gallatin pourrait être rebaptisée car, selon une étude universitaire commandée par la Ville de Genève pour réfléchir aux façons de gérer le passé controversé qui s’affiche dans l’espace public, elle a été recensée dans l’héritage colonialiste et raciste dans les monuments genevois».

Outre l’excellente et pertinente réaction de Michel Barde, s’insurgeant à bon escient face aux prétentions imbéciles en matière historique, il faut féliciter M. Pierre Varcher d’avoir rappelé au sens des réalités des professeurs Mohamedou et Rodogno, ces derniers paraissant ignorer tant le rôle majeur joué par Albert Gallatin lors des débuts des États-Unis d’Amérique, que celui de son ancêtre Louis Gallatin, tué la nuit de l’Escalade sous la Monnaie, dont la famille originaire d’Arlod-en-Michaille près de Bellegarde, avait été reçue à la bourgeoisie en 1510.

Le Conseil administratif, cautionnant les délires wokistes d’aujourd’hui, ira-t-il jusqu’à faire occulter le nom de Gallatin sur le monument de Saint-Gervais, ou encore à retirer des bibliothèques municipales les ouvrages de Victor Hugo qui, chacun le sait, fut un adepte du colonialisme? Quant à envisager de débaptiser l’avenue de Gallatin, c’est pitié de constater que l’Exécutif de la Ville démontre la pauvreté de sa réflexion culturelle, obnubilé qu’il est par sa frénésie de la réécriture de l’histoire.

Pour rappel, Albert Gallatin, né à Genève en 1761 a émigré aux États-Unis en 1780 et est décédé à New York en 1849. Face à «la lecture lapidaire et erronée des mandataires de la Ville de Genève», rappelons que le Département du Trésor des États-Unis, lorsqu’il veut honorer quelqu’un, lui remet la «Gallatin Medal», car les Américains n’oublient pas que Gallatin fut membre du gouvernement du président Jefferson (1801-1808) dont il était très proche […].

Jacques Hämmerli

