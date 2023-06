Jeux d’argent – Un futur casino vaudois entre aubaine et coût social Une maison de jeu doit ouvrir à Prilly ou Romanel en 2025. Si les retombées sont alléchantes, les risques d’addiction sont tout aussi concrets. Chloé Din

Le Conseil fédéral a décidé que le Canton de Vaud devrait accueillir un deuxième grand casino, en plus de celui de Montreux. Deux projets sont en lice, à Romanel-sur-Lausanne et à Prilly, pour une ouverture annoncée en 2025. KEYSTONE

Simples lieux de divertissement? Ou foyers d’addictions? Les casinos ont leurs amateurs et leurs victimes, mais aussi leurs défenseurs et détracteurs. Dans le canton de Vaud, le débat ne fait que commencer entre les deux bords, qui ne font pas la même pesée entre bénéfice économique et coût social des machines à sous.