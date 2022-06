Développement durable – Un frigo solidaire en libre accès s’installe aux Charmilles L’initiative «Free-Go» veut lutter contre le gaspillage alimentaire tout en ravitaillant ceux qui sont dans la précarité. Aurélie Toninato

Maxime Faimali, chef du projet, ici avec une partie de l’équipe du Grand Atelier – association à but non lucratif qui propose un espace de travail et d'échange pour ceux qui veulent bricoler – qui a créé la structure en bois hébergeant le frigo. DR

Un petit cabanon en bois, composé de planches de parquet recyclées, a poussé devant l’espace de quartier Le 99 à la rue de Lyon, aux Charmilles. À l’intérieur, des étagères, un frigo de 70 litres et l’ambition de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Abo Déchets alimentaires Les Genevois gaspillent encore trop de nourriture L’association genevoise Eco-Citoyen, reconnue d’utilité publique et qui agit pour promouvoir le développement durable, a installé samedi un réfrigérateur, le «Free-Go», en libre-service. Le but: sauver de la poubelle les denrées encore comestibles – des yogourts qu’on n’aura pas le temps de manger avant de partir en week-end ou un surplus de courses – tout en étant vecteur de liens sociaux. «On souhaite que tout le monde puisse venir se servir sans être jugé. On peut tous être touché par la précarité», résume Maxime Faimali, chef du projet.

En Suisse, environ un tiers des parties comestibles des aliments est perdu ou gaspillé entre le champ et l’assiette, selon l’Office fédéral de l’environnement. Autant d’aliments non consommés dont la production a généré des émissions de CO₂, et utilisé les sols et les eaux en vain.

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Le gaspillage alimentaire représente 2,8 millions de tonnes par an, ce qui correspond à près de 330 kilos de déchets évitables par habitant et par an. Face à ces constats, Rémi Merle, secrétaire général d’Eco-Citoyen, a lancé ce projet de frigo en libre accès, en s’associant à Maxime Faimali qui en a déjà installé un en France.

Le contenant sera nourri par deux sources. D’une part les particuliers, qui viennent faire don de produits proches de la péremption: fruits, légumes, pain, produits secs et produits avec une date de durabilité minimale. Les plats cuisinés maison, les produits entamés, l’alcool, le poisson et la viande crus ne sont pas acceptés.

D’autre part, l’association a engagé deux personnes en collaboration avec l’Hospice général pour faire la tournée de quelques épiceries du quartier et ramener des denrées en vélo cargo. «On ne fait pas concurrence à Partage, on ne va pas récolter là où il se rend déjà», souligne Maxime Faimali. Les deux collaborateurs sont rémunérés par l’association, grâce à un fond constitué notamment par le soutien de G’innove, le programme d’encouragement à l’innovation sociétale de la Ville de Genève. Leur tâche consiste également à veiller à la propreté du réfrigérateur et à faire le tri des produits.

Aux Pâquis

Un crowdfunding vient de démarrer sur la plateforme SIG Impact pour pérenniser ces deux postes et prévoir de futures installations. Des discussions sont déjà en cours pour un frigo aux Pâquis. Le projet Free-Go bénéficie notamment du soutien du Département de la cohésion sociale et de la solidarité.

D’autres frigidaires de ce type existent déjà ailleurs en Suisse romande, dans les cantons de Vaud et Neuchâtel notamment. À Genève, des étudiants avaient eux aussi tenté l’aventure il y a quelques années. Sans salariés, ils étaient tributaires de l’implication des habitants et la pérennité du projet reposait sur le bénévolat.



Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.