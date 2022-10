Hébergement social à Genève – Un foyer en quête d’argent pour mieux encadrer les enfants Le Cœur des Grottes lance un projet pilote pour accompagner les petits exposés à la violence. Il manque encore 250’000 francs. Sophie Simon

Les enfants ne sont pas toujours encore pris en compte au même titre que leur mère dans les foyers d’hébergement en Suisse. Lucien FORTUNATI

Il y a une lacune à combler. Le Cœur des Grottes est un foyer qui héberge et accompagne des femmes victimes de violences domestiques, de traite d’être humains ou de mariages forcés. Un projet pilote sera mis en place pour mieux prendre en charge leurs enfants dès le mois de janvier. En effet, près de la moitié des femmes admises dans la structure le sont avec un ou plusieurs enfants (dont 50% ont moins de cinq ans).

Ce public représente environ 40 mères et 60 enfants chaque année, sans que ces derniers ne bénéficient d’un accompagnement spécifique par des professionnels. La première mesure prise sera donc le recrutement d’une équipe dédiée pour ces petits exposés à la violence, voire victimes eux-mêmes.

Trois engagements

Cette équipe sera composée de trois personnes: une psychologue à 80%, présente lors des entretiens d’entrée, sans faire de suivi individuel car elle assurera le relais auprès du réseau de partenaires externes; une éducatrice à 80% et une éducatrice de la petite enfance à 30%. Le foyer ambitionne par ailleurs de créer un groupe de parole destiné aux enfants exposés à la violence, sur la base d’expériences existant dans les cantons de Fribourg et Vaud notamment.

«Les dons de privés sont recherchés pour la phase pilote, mais, pour le long terme, nous devrons discuter avec la Ville et le Canton.» Daria Clay, directrice du foyer

Il ressort d’une étude qu’un enfant dans ce type de circonstances peut subir des séquelles dans sa «santé physique et mentale (notamment perturbation du sommeil, anxiété, dépression, syndrome de stress post-traumatique), le développement global (en particulier faible estime de soi, sentiment d’être responsable de la violence et de devoir intervenir, difficultés de concentration, mauvais résultats scolaires, convictions stéréotypées sur les sexes) ou les habiletés sociales (par exemple agressivité, repli sur soi, crainte d’amener des amis à la maison, destruction de biens, cruauté envers les animaux, abus d’alcool et autres drogues)».

Montants inégaux

Le coût total du projet pilote frôle les 390’000 francs, dont quelque 250’000 restent à trouver. La Chaîne du Bonheur a notamment déboursé 150’000 francs. Comment pérenniser ce projet dans ce foyer subventionné par la Ville?

«Nous étudions différentes pistes pour couvrir nos frais de fonctionnement de base, répond Laurence Froidevaux, cheffe de projet. Aujourd’hui, nous recevons 50 francs par nuit par enfant de l’aide sociale, contre 100 francs par nuit par mère. Nous allons demander le même montant pour l’un et l’autre.» De plus, ajoute Daria Clay, directrice, «les dons de privés sont recherchés pour la phase pilote, mais, pour le long terme, nous devrons discuter avec la Ville et le Canton».

