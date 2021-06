Démocratie participative – Un forum citoyen soumet une centaine d’idées à Hodgers Mobilité, espaces verts, urbanisme, climat ou manger local: un panel de citoyens lambda propose des pistes pour améliorer la qualité de vie à Genève. Antoine Grosjean

Les membres du forum citoyen ont présenté leur rapport à la presse ce mercredi 30 juin. ANTOINE GROSJEAN

«Comment voulons-nous habiter le territoire genevois pour mieux vivre ensemble dans le respect de la nature et faire face au changement climatique?» Voilà la vaste question à laquelle devaient tenter de répondre 30 personnes représentatives de la population genevoise dans toute sa diversité d’âges et d’origines socioculturelles. Ce forum citoyen, inédit à Genève, avait été lancé à l’initiative du conseiller d’État en charge de l’Aménagement et de l’Environnement, Antonio Hodgers, suite aux polémiques sur les projets de développement urbain et les abattages d’arbres.

Après quatre week-ends de remue-méninges ce printemps, les membres du forum ont remis lundi une liste de 104 propositions au magistrat. De la mobilité à la biodiversité, en passant par le consommer local, les déchets, l’urbanisme, les espaces verts ou l’urgence climatique, entre autres, de nombreux thèmes sont abordés. Cette liste se veut «une voie pour faire face au changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité dans un souci de justice sociale et de qualité de vie locale et globale».

Des idées plus ou moins radicales

Certaines mesures suggérées – comme atteindre les 30% de canopée sur le canton, promouvoir la production locale, les énergies renouvelables ou la mobilité douce – correspondent à des orientations déjà prises par diverses politiques publiques. «Tant mieux si c’est le cas, cela ne fera que les encourager», estime Eveline, une trentenaire qui a participé au forum. D’autres propositions sont plus originales ou radicales. Par exemple, interdire les véhicules polluants en ville dès 2030, intégrer des cours d’écologie à l’école obligatoire, prohiber la fumée dans tous les espaces publics, instaurer un moratoire sur l’abattage des vieux arbres ou interdire les emballages plastiques non recyclables d’ici à cinq ans.

Les membres du forum considèrent qu’il s’agit là de décisions urgentes à prendre pour répondre aux défis actuels, et ils souhaitent que leur rapport soit intégré à l’agenda politique et au plan climat 2030. «Nous avons vraiment besoin d’un changement de paradigme, sinon, on va droit dans le mur, juge Murielle, une autre participante, âgée de 79 ans. Mais nous avons principalement opté pour des mesures plus incitatives qu’autoritaires.»

Après avoir examiné ce catalogue de propositions, les autorités y reviendront en octobre. «Le forum a fourni un travail impressionnant, souligne Sylvain Ferretti, directeur de l’Office cantonal de l’urbanisme. Ce dialogue avec la population est important. Le Conseil d’État et l’administration vont se saisir du rapport et y répondre cet automne.» Un participant estime que si les autorités ne prennent en compte que 10 à 15% de ces idées, la mission sera déjà remplie.

Citoyens tirés au sort

Ces 30 citoyennes et citoyens lambda ont été tirés au sort parmi un panel représentatif sélectionné par l’Université de Genève sur les listes électorales. Ils ont pu s’appuyer sur l’aide de professionnels, de fonctionnaires et d’urbanistes, puis auditionner des experts afin d’évaluer la faisabilité des mesures suggérées.

«J’avais peur qu’on n’arrive pas à s’entendre à cause de la grande diversité de nos profils, confie Eveline. Mais nous avons travaillé dans le respect mutuel.» Au final, 97% des propositions ont été adoptées à l’unanimité ou à une majorité d’au moins 65%. Les membres du forum espèrent qu’elles trouveront un écho chez une majorité de la population.

