Grand Genève – Un fonds transfrontalier prend forme L’agglomération échafaude un pot commun pour financer des projets de mobilité. Ce sera un des points d’attention du Genevois français cette année. Marc Moulin

Inauguration du tram 17, le 14 décembre 2019. Ayant payé 40% de ce chantier, l’Administration fédérale devrait dire en juin si elle favorise le financement d’une extension de la ligne. LAURENT GUIRAUD

Le tram 17 ira-t-il plus loin dans les rues d’Annemasse? Et Ferney-Voltaire sera-t-elle bientôt aussi connectée au cœur de Genève par des voies ferrées? De sérieux indices sont imminents. Et c’est l’un des points forts qu’ont évoqués vendredi face à la presse les responsables du Pôle métropolitain du Genevois français en dévoilant leur agenda 2022.

Ce Pôle réunit les 117 communes françaises membres du Grand Genève – une alliance franco-valdo-genevoise créée notamment en vue de monter des projets communs susceptibles de bénéficier d'appuis fédéraux. Plus d'un demi-milliard de francs a déjà été obtenu ainsi. L'an dernier, une quatrième liste de vœux a été expédiée à Berne, incluant les projets d'Annemasse et de Ferney. Le 16 juin prochain, le verdict technique de l'Administration fédérale sera connu, donnant une indication avant les décisions politiques attendues l'an prochain sous la Coupole.

Un succès à prolonger

Si la première étape du tram d’Annemasse s’est faite, c’est notamment grâce à l’appui de la Confédération, qui a réglé 40% de la note, alors que Genève n’a pas délié sa bourse. Or, Berne a jusqu’ici refusé de cofinancer la suite. Mais les responsables français sont confiants. «Le succès rencontré par la première étape de la ligne, qui a atteint son objectif de 8000 voyageurs quotidiens, est un atout très fort pour justifier l’extension, relève Christian Dupessey, maire d’Annemasse et président du Pôle. Quant au tram de Ferney, personne ne remet en cause sa nécessité.»

Pour de tels grands projets, l’argent est le nerf de la guerre. Or, le Genevois français héberge parmi ses 425’000 habitants près de 80’000 personnes travaillant à Genève, où leur salaire est taxé. Seul un tiers environ de la manne fiscale revient vers les lieux de résidence grâce à la compensation financière genevoise (CFG) instituée en 1973.

Argent et contrôle

Comme on ne peut pas toujours compter sur Berne, les regards se tournent vers Genève. Or, l’idée d’un fonds transfrontalier pour la mobilité fait son chemin. «Il n’y a pas de discussion officielle, mais on espère que ce sera le cas en 2022, l’Exécutif genevois et une partie du Grand Conseil y semblant acquis», indique Christian Dupessey.

La partie française – «qui devra parler d’une seule voix», prévient l’élu – y injecterait une part de la CFG, le Canton ajoutant un montant équivalent, obtenant ainsi un droit de regard sur l’affectation d’une partie de la CFG. Un sujet qui a crispé! Le projet d’autoroute du Chablais est cofinancé par ce biais alors qu’il est critiqué à Genève. Point nouveau: selon Christian Dupessey, le fonds pourrait alimenter le fonctionnement des infrastructures et non pas les seules dépenses de construction, comme l’avait avancé en avril dans nos colonnes le conseiller d’État Antonio Hodgers.

Mais le Grand Genève ne parle pas que de sous. À son agenda 2022 sont aussi inscrites des mesures de cohérence urbanistique, d’écologie, de soutien à la culture ou encore une nouvelle extinction des feux intitulée «La nuit est belle», pour combattre la pollution lumineuse.

