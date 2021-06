Fraude sous les tropiques – Un financier genevois a perdu des dizaines de millions à l’île Maurice Gérant de fortune et mécène, Eric Freymond a confié d’énormes sommes à un ancien chauffeur de taxi. L’argent aurait été en partie grillé au casino et en alcool et chevaux de course. Un combat incertain est en cours pour retrouver ce qui reste. Sylvain Besson

Eric Freymond et sa femme, Caroline, dans leur appartement genevois transformé en galerie d’art, en 2019. David Atlan

En mars 2019, deux Suisses à la mise élégante débarquent à l’île Maurice pour une mission très spéciale: retrouver les dizaines de millions investis et perdus dans ce paradis tropical par l’un des membres du duo, le financier genevois Eric Freymond.

Logés dans un palace de l’île, les deux hommes n’ont pourtant pas l’esprit tranquille. Ils se sentent épiés, surveillés, et sont accompagnés de gardes du corps. «Je ne vais plus à Maurice sans protection, car c’est vraiment dangereux», commente aujourd’hui le second membre du duo, l’avocat vaudois François Besse.