Université de Genève – Un financement privé pour accélérer la mise au point de médicaments L’UNIGE a signé un partenariat avec la société suisse Debiopharm pour faciliter la transition entre innovation et développement clinique. L’institution assure que la liberté de recherche est garantie. Aurélie Toninato

Le groupe Debiopharm ambitionne d’étendre ce type de partenariat dans les cantons de Vaud et du Valais. AFP

Il faut en moyenne entre dix et quinze ans et plus d’un milliard de francs pour développer un nouveau médicament, depuis la découverte d’une technologie ou d’une molécule novatrice jusqu’à sa mise sur le marché. Raccourcir ce délai, accélérer la maturation de projets de recherche universitaire et leur traduction en solutions thérapeutiques pour les patients: Debiopharm en a fait l’un de ses credo.