Au Tribunal correctionnel – Un fils maltraitant condamné malgré le soutien de sa mère Les juges ont infligé une peine de 24 mois avec sursis à l’encontre d’un quinquagénaire. Les démarches du curateur de la mère sont légitimes. Luca Di Stefano

La peine tient compte des huit mois que l’homme a passés derrière les barreaux. LUCIEN FORTUNATI

Un contexte de «peur et d’emprise». Un fils «au besoin de contrôle» sur ses deux parents âgés, frappés, privés de leur liberté, de nourriture, de soins et même dépouillés de leurs maigres biens. Mardi soir, les juges du Tribunal correctionnel ont infligé une peine de 24 mois avec sursis à l’encontre d’un quinquagénaire accusé de maltraiter ses parents. Ils ont retenu des infractions de lésions corporelles simples aggravées, contrainte, extorsion, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et exposition, cette dernière étant une infraction de mise en danger.