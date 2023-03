Les bons plans du week-end – Un film tragique en Colombie, une lecture drolatique de Proust C’est un monde qui s’offre dans toutes ses émotions, de documentaire coup de poing en théâtre d’arbres sereins. Cécile Lecoultre

«Hijos del Vento» salue les mères qui ont perdu leurs fils dans les prisons de l’armée colombienne entre 2002 et 2010. Adok Films

«Hijos del Vento», un film à découvrir avec son réalisateur

En Colombie, entre 2002 et 2010, des milliers de jeunes des bidonvilles ont été torturés, assassinés par l’armée. «Hijos del Vento», de Felipe Monroy, retrace le combat pour la vérité de trois mères de victimes et d’un sous-officier qui a dénoncé ces exactions.

À Ouchy, de la «garçonnité»

«Un garçon comme vous et moi», de François Marin, adapte l’«autobiographie de genre» d’Ivan Jablonka qui explore sa «garçonnité». Le spectacle renvoie la génération des Boomers à s’interroger sur les notions de genre et les relations hommes-femmes avec sensibilité et tendresse.

TKM en Turakie

Avec ses «7 sœurs de Turakie», Michel Laubu lève le voile sur un pays qu’il aurait découvert lors d’une fouille archéologique. dans les années 1980. Le Turak Théâtre, à la croisée du théâtre de marionnettes et du théâtre gestuel, raconte l’histoire de sœurs qui se retrouvent dans la maison familiale désormais mise en vente. Un puzzle de scènes et de souvenirs.

Réveil de la nature en famille

Les fans des forêts ont rendez-vous à Sauvabelin, pour la 11e Fête de la nature. De nombreuses animations rythmeront la journée avec des animations gratuites: débardage à cheval, ateliers forestiers, Land’art pour les enfants, contes et concerts (dont Maria de la Paz).

Rire avec Proust et en musique, s.v.p.!

Denis Podalydès, comédien et lecteur habile à toutes les jongleries. (Photo by LOIC VENANCE/AFP) AFP

Le comédien Denis Podalydès et le pianiste Jean-Philippe Collard s’allient pour démontrer le pouvoir d’humoriste de Marcel Proust dans la saga «À la recherche du temps perdu». Une invitation poétique à rire ou à sourire dans les paysages musicaux de Debussy, Fauré, Chopin, Satie ou Scarlatti.

Hommage à Ernest Bloch par de jeunes Vaudois

Le concert annuel de l’Ensemble de cuivres Mélodia met en avant des jeunes compositeurs vaudois, Killian Lachat et Théo Rossier, et un hommage à Ernest Bloch, né à Genève en 1880.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

