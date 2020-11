Immersion dans la danse en VOD – Un film ressuscite Merce Cunningham Le chorégraphe américain n’a pas dit son dernier mot. D’abord prévu en salle, le long métrage acclamé par Wim Wenders a trouvé sa place en ligne. Adrien Kuenzy

Dans «RainForest» (1968), les corps des danseurs interagissent avec les nuages argentés créés par l’artiste Andy Warhol, au rythme de la musique de David Tudor, un disciple de John Cage. Outside The Box

Marier l’art du cinéma et de la danse dans un film, un exercice difficile lorsqu’il s’agit de dépasser l’unique captation des mouvements. On se souvient d’un exercice réussi dans le magnifique «Pina» (2011) de Wim Wenders. Il rendait hommage, en 3D, à la chorégraphe Pina Bausch disparue en 2009, exposant en Allemagne les danseurs transpirants dans des décors naturels, pour célébrer autant l’effort et la vie que les traces laissées par l’artiste.

«On y découvre, sous un nouveau jour, l’œuvre de celui qui n’a cessé de se frotter au génie d’autres artistes dans ses créations, comme ceux d’Andy Warhol ou de John Cage.»

Aujourd’hui l’immense cinéaste allemand acclame publiquement un nouvel objet aux nombreuses similitudes: «Cunningham», de la Russe Alla Kovga. Mais contrairement au documentaire sur Pina Bausch, celui autour de Merce Cunningham (1919-2009), chorégraphe américain aussi mondialement connu pour son approche moderne du mouvement, est moins commémoratif; personne ne prend la parole pour lui à titre posthume. Véritable expérience visuelle sortie quelques jours en salles début novembre, juste avant la deuxième fermeture des cinémas, «Cunningham» a enfin trouvé une place en ligne sur le site du distributeur.

Même sans la 3D initialement prévue, le voyage en vaut la peine. On y découvre, sous un nouveau jour, l’œuvre de celui qui n’a cessé de se frotter au génie d’autres artistes dans ses créations, comme ceux d’Andy Warhol ou de John Cage (qui fut aussi son compagnon).

Dialogue entre deux mondes

L’immersion dans l’univers du visionnaire, dont la carrière n’a décollé que dès 1964 – année de sa reconnaissance européenne –, se fait d’abord au présent. Les derniers danseurs de sa compagnie new-yorkaise, fermée deux ans après sa mort, y interprètent hors des studios, dans la ville qui ne dort jamais, quatorze ballets créés entre 1942 et 1972. La caméra reste constamment en mouvement, s’approchant, par exemple, lentement d’un homme aux gestes furtifs perdu dans un tunnel, ou tournoyant depuis le ciel autour d’une masse de danseurs perchés sur un toit d’immeuble, la scène ne s’arrêtant qu’à la limite imposée par le vide.

«L’artiste avait pensé de son vivant à l’héritage qu’il laisserait, enregistrant des bribes de ses pensées durant toute sa vie.»

Partout la parole du chorégraphe, en voix off, imprègne les scènes, avant de devenir la porte d’entrée vers les images d’archives, souvent inédites, glanées longuement par la réalisatrice. L’artiste avait pensé à l’héritage qu’il laisserait, enregistrant des bribes de ses réflexions durant toute sa vie; sa conception du hasard lors des répétitions, sa manière de permettre au danseur de décider où aller, pour «libérer son imagination». Chaque pièce prend une ampleur nouvelle lorsqu’elle nous revient avec les mots du créateur, comme un fantôme en dialogue avec l’instant présent.