À 70km de Genève à vol d’oiseau – Un feu et une série d’arrêts d’un réacteur nucléaire du Bugey inquiètent EDF a communiqué sur un départ de feu le 30 juillet hors zone nucléaire. Le réseau Sortir du nucléaire estime que l’opérateur minimise l’incident et ne sait pas pourquoi des arrêts d’urgence ont eu lieu depuis. Olivier Bot

Des bâtiments de la centrale vieillissante du Bugey. AFP

Un départ de feu, un arrêt d’urgence et une chute de puissance du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire du Bugey sont intervenus sur le site d’Électricité de France (EDF) situé à 70 km de Genève à vol d’oiseau. Le 30 juillet, un communiqué de l’opérateur français annonçait qu’un feu avait pris au niveau d’une pompe de circuit secondaire, précisant que l’incendie se situait en dehors de la zone nucléaire. Dans ce même texte, EDF précisait que «le départ de feu avait été rapidement maîtrisé et n’avait entraîné ni blessé, ni conséquence pour la sûreté et l’environnement».

Ces propos rassurants n’ont pas convaincu l’association Sortir du nucléaire. Dans un message à la «Tribune de Genève», Joël Guerry détaille l’incident qui a touché «une des deux pompes qui sert à l’évacuation de la chaleur des trois générateurs de vapeur d’eau» de la centrale, qui contribuent au refroidissement du circuit primaire du réacteur. Selon Sortir du nucléaire, c’est une fuite d’huile qui s’est enflammée au contact des parois chaudes de la pompe. L’incendie se serait déclenché à 15h30 pour être éteint à 20h, selon le réseau antinucléaire. «Les agents sur place ne pouvant arrêter cet incendie, vers 16h15, les secours extérieurs ont été alertés et un plan d’urgence interne (PUI) a été déclenché», selon l’association. EDF n’a pas communiqué sur ce point.

Un réacteur «qui ne fonctionne pas normalement»

Sortir du nucléaire considère qu’EDF a minimisé l’incident et s’interroge. Un autre arrêt d’urgence a en effet eu lieu le 2 août à la suite d’une intervention de maintenance. Aucun impact selon EDF. Cependant, pour l’association, ces incidents montrent qu’EDF «ne sait pas pourquoi son réacteur ne fonctionne pas normalement» et «qu’EDF est loin de tout maîtriser et que la gestion du site laisse à désirer». Le réseau souligne que l’opérateur «ne donne aucune précision sur le système impacté, les causes de la panne, la date du dernier contrôle effectué».

Le 8 août enfin, EDF a fait état d’un nouvel arrêt après la «défaillance d’un matériel situé en salle des machines, hors zone nucléaire, cet arrêt permettant une intervention en toute sécurité sur ce matériel».

À la suite de ce nouvel incident, le réacteur Bugey 4 est seulement en train de redémarrer depuis lundi

matin 14 août. «Le mardi 15 août sa puissance était de 430 MW (ndlr: environ la moitié de la puissance du réacteur)», indique Joël Guerry.

