Genève – Un feu d’appartement provoque un début de panique à Plainpalais Vendredi soir, le SIS a dû intervenir pour un incendie au quai Capo-d’Istria. Quatre personnes ont été transportées à l’hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. Léa Frischknecht

Alertés à 22 h 30, les 37 pompiers présents sur place ont maîtrisé le feu à 23 h 45. Incendie Secours Genève

Le téléphone de la centrale du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) a sonné une première fois vendredi soir à 22 h 27. Puis, dans la foulée, 25 autres personnes ont composé le 118 pour alerter les pompiers sur la présence d’un feu d’appartement sur le quai Capo-d’Istria. Au téléphone, les individus sont paniqués, certains hurlent, et les pompiers arrivent très vite sur place.

Le sinistre est survenu au numéro 13 du quai qui longe l’Arve. L’incendie, dont l’origine devra être déterminée par une enquête, s’est produit au quatrième étage d’un immeuble qui en comporte six. Peu visibles depuis la rue, les flammes se situaient surtout au niveau de la cour arrière, rendant l’opération plus difficile pour les pompiers. «Il a fallu procéder à des sauvetages depuis l’intérieur de l’immeuble car il était difficile, voire impossible, d’utiliser des échelles, raconte le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du SIS. De plus, beaucoup d’habitants de l’immeuble étaient très apeurés, certains se sont accrochés aux fenêtres et il a fallu appeler du renfort pour gérer la situation.»

Dispositif important

Un sinistre qui aura mobilisé 10 camions et 37 pompiers professionnels et volontaires du SIS. La police, elle, a fermé le quai à la circulation durant toute l’intervention. Sept personnes ont été incommodées par la fumée et contrôlées sur place. Quatre d’entre elles, dont deux enfants et la locataire de l’appartement en feu, ont été transportées à l’hôpital en ambulance, selon Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise. «C’était peu impressionnant depuis l’extérieur mais c’était un feu d’appartement de ceux que l’on considère comme plutôt conséquents, précise Nicolas Millot. Le bilan humain est donc positif au vu des événements.» Seul le chat qui vivait sur les lieux n’a malheureusement pas pu être sauvé. L’appartement, lui, est entièrement détruit, précise le porte-parole des SIS.

L’immeuble sinistré le lendemain des faits. Si certains locataires ont eu très peur, d’autres confient n’avoir rien entendu de l’intervention nocturne. Léa Frischknecht

Samedi matin, à 11h30, retour à la normale. De l’extérieur, seules les fenêtres ouvertes et légèrement noircies du quatrième étage laissent deviner l’incendie. Un employé des Services industriels de Genève (SIG) était présent pour rouvrir le gaz dans l’immeuble après avoir obtenu le feu vert de la police.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel.

