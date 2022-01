Intervention du SIS – Un feu d’appartement aux Eaux-Vives fait deux blessés graves Un immeuble a été évacué à la rue du 31 décembre samedi matin. Le pronostic vital de deux personnes est engagé. Eric Budry

Le SIS est intervenu en force samedi matin pour un feu d’appartement dans un immeuble à la rue du 31 décembre. © Incendie Secours Genève Les pompiers se sont rendus sur place en deux minutes. © Incendie Secours Genève L’origine du sinistre n’est pas encore connue. © Incendie Secours Genève 1 / 4

Le Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) est intervenu samedi à 9h23 pour combattre un feu qui avait pris dans un appartement situé au premier étage d’un immeuble au 3, rue du 31 décembre. L’incendie a pu être rapidement maîtrisé, mais quatre locataires ont dû être transférés aux HUG. Le pronostic vital est engagé pour deux d’entre eux, ceux qui occupaient l’appartement dans lequel le feu s’est déclaré.

© Incendie Secours Genève

«À partir de 9h23 nous avons reçu 14 appels nous informant de cet incendie, précise le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du SIS. La caserne de Frontenex étant tout proche, nous avons pu être sur place en deux minutes. Un feu de forte intensité faisait rage dans un appartement du premier étage d’un immeuble de six étages, à tel point que la porte palière en face de cet appartement commençait à s’embraser.»

La fumée avait entièrement envahi la cage d’escalier. «Heureusement, les gens sont restés chez eux, ajoute l’officier de communication. L’immeuble a ensuite été entièrement évacué et nous avons pu extraire deux personnes de l’appartement en feu. En tout quatre personnes ont été conduites aux HUG, dont les deux locataires du logement en feu pour qui le pronostic vital est engagé.» La rue a été temporairement fermée à la circulation.

Le SIS a engagé cinq véhicules et 21 pompiers professionnels appuyés par cinq pompiers volontaires pour combattre le sinistre. Quatre ambulances étaient également sur place ainsi qu’un véhicule du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR). La police municipale et cantonale a participé à l’opération.

Origine inconnue

L’origine du sinistre n’est pas encore connue. La Brigade technique et scientifique a ouvert une enquête pour en déterminer la cause.

Le feu lui-même a pu être rapidement maîtrisé et les gens vont pouvoir regagner leurs appartements. Il n’y aura par conséquent pas besoin de les reloger, conclut le SIS.

Eric Budry est journaliste, rattaché à la Tribune de Genève, et couvre plus spécifiquement la politique cantonale. Détenteur d'un master en sciences politiques de l'Université de Genève, il a œuvré dans différents journaux avant de rejoindre le quotidien genevois en 2000. Plus d'infos

