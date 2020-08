Lutte contre le coronavirus – Un festival réinventé pour contrer le Covid-19 Le Piz Palü, qui devait présenter sa troisième édition à Evordes, change de cap pour s’adapter à la crise sanitaire. Des enregistrements mais pas de public. Clara Rigoli

Le jeune festival genevois avait célébré sa 2 e édition en août 2019. DR

Un studio éphémère à ciel ouvert. Voilà la réponse des organisateurs du Piz Palü au coronavirus. Ce festival éclectique a déjà connu un franc succès lors de ses deux premières éditions. Pour l’année 2020, l’instabilité de la situation et les risques pris en créant un rassemblement a conduit l’association à annuler l’événement… enfin, pas complètement. L’équipe de coordination n’a pas dit son dernier mot face au virus et compte bien continuer à faire vivre la musique. Mais cette fois-ci, pas de public, seuls des artistes et des techniciens seront présents à Evordes, décor habituel du festival.

L’association Piz Palü va créer un studio d’enregistrement éphémère dans la grange surplombant une plaine peuplée d’un public déchaîné en temps normal. Tous les groupes auront du matériel à disposition pour créer. Ils seront encadrés gratuitement par une équipe technique. Ingénieuse alternative, qui pourrait s’avérer tout aussi satisfaisante pour les mélomanes puisque le projet devrait aboutir à une compilation des chansons enregistrées à l’issue de ces quatre jours de travail intensif. Des vinyles et des CD seront commercialisés. Les bénéfices seront reversés aux artistes participants. Comme à son habitude, le Piz Palü mettra la lumière sur la scène suisse. La programmation sera composée exclusivement d’artistes romands et locaux, dont le trouble crooner genevois Régis. Toujours avec un esprit pop et rock en filigrane, des reflets jazz et electro se mêleront à la danse.

Travailleurs de l’ombre

«On veut montrer aux Genevois que la culture est toujours là», s’enthousiasme Thomas Abbet, président de l’association. Au nom de tous ses collègues, il ajoute: «Nous sommes très fiers de cette initiative, d’abord pour le message que l’on envoie, mais également pour l’originalité du projet. On contribue à renouveler le concept de festival.» Malgré l’absence de public, il restera évidemment une trace de cet événement et de cette période troublée. L’équipe de coordination prévoit des clips vidéo ainsi qu’un documentaire mettant en avant le ressenti des artistes, leur rôle en ces temps de crise et l’atmosphère intime qui se dégage des sessions d’enregistrement, à la différence de concerts live explosifs.

Cette proposition novatrice remplira deux fonctions. D’abord celle de faire découvrir le travail qui se cache derrière la fabrication d’un album ou d’un morceau. Ensuite celle de mettre la lumière sur les ingénieurs du son et tous ces acteurs de l’ombre indispensables qui sont souvent les grands oubliés du monde de la musique.