Événement à Genève – Un festival pour réenchanter le luth L’Association des concerts de musique ancienne déploie ce week-end ses concerts, master classes et conférences. Rocco Zacheo

La danseuse Marthe Krummenacher propose un spectacle en création mondiale avec la luthiste Monica Pustilnik. GREGORY BATARDON

En franchissant le seuil du théâtre Les Salons cette fin de semaine, on plongera dans un monde sonore feutré, où les notes de ce grand discret qu’est le luth triompheront des bruits du quotidien. L’instrument est depuis plusieurs décennies au cœur d’un festival autrefois nommé «Luths & Théorbes», et qui a trouvé un nouveau souffle et une autre étiquette – Le luth enchanté – sous la direction artistique de Monica Pustilnik. La musicienne et professeure à la Haute École de musique de Genève a conçu une affiche dense pour cette première salve d’événements en 2023.

La danse en invitée

Ce qu’on y découvre, tout d’abord, c’est la volonté de faire dialoguer l’art séculaire de ces cordes nobles avec des expressions artistiques qu’on ne lui associe pas nécessairement. Voici alors, dès l’ouverture le 28 avril, un projet étonnant qui convoque la danseuse Marthe Krummenacher – Prix suisse de danse en 2017 – et les partitions défendues par Monica Pustilnik. On y redécouvrira à cette occasion un choix de pièces du quelque peu oublié Sylvius Leopold Weiss, contemporain de Johann Sebastian Bach et inspirateur, dans le répertoire pour luth, du cantor de Leipzig.

D’autres concerts et récitals sont attendus dans la même salle. Bach sera encore au centre des débats avec la proposition d’Anna Kowalska et d’Anton Birula, qui exploreront les liens profonds qui ont uni le compositeur et l’instrument. Et pour clore le festival, une autre invitée de marque: l’Argentine Evangelina Mascardi, élève à la Schola Cantorum Basilensis de la sommité Hopkinson Smith.

Ce luth réenchanté, c’est aussi un pan de rendez-vous tournés vers le monde académique et ses grandes institutions. Trois concerts courts s’enchaîneront le 29 avril avec, sur scène, les étudiants des Hautes Écoles de Bâle, Zurich, Lyon et Paris. Une master class animée par Evangelina Moscardi et ouverte au public enrichira par ailleurs le parcours de cinq jeunes musiciens spécialement sélectionnés pour l’occasion. Enfin, une conférence d’Anna Kowalska et Anton Birula évoquera les enjeux de la transcription dans le répertoire baroque. De quoi se dire que, par-delà ses sonorités fragiles, le luth garde une vigueur incontestable.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.