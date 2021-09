Participation citoyenne – Un festival pour faire avancer la transition écologique Du 13 au 23 octobre, Explore invitera les Genevois de tout âge à réfléchir et s’impliquer sur les enjeux du territoire. Antoine Grosjean

Du 13 au 23 octobre, Explore prend place à Genève. Affiche du festival

Après une édition 2020 virtuelle, le festival Explore revient en 2021 avec un programme axé sur la transition écologique. Et donc en présentiel, comme on dit. La troisième édition de cette manifestation annuelle dédiée à la «ville de demain», qui se tient du 13 au 23 octobre, veut amener les Genevois, petits et grands, à réfléchir sur les enjeux climatiques, environnementaux et territoriaux, et à agir.

Sa recette pour attirer un public autre que celui des seuls initiés: mélanger les genres entre conférences, débats, concerts, ateliers, expositions, soirée électro, hackathon, balades et animations pour les enfants. «Nous voulons nous adresser aussi bien aux familles et aux jeunes qu’aux professionnels, explique le chef de projet Mathias Lecoq. Il s’agit de rendre cette thématique accessible à tous. Ce n’est qu’ensemble que nous réussirons la transition écologique.»