Spectacles et loisirs transfrontaliers – Un festival pour éveiller à la culture les tout-petits du Grand Genève Dans le cadre de Couleurs d’Enfance, sept communes genevoises et haut-savoyardes s’associent pour proposer aux 0-6 ans un mois de jeux, ateliers, films et contes. Fabrice Breithaupt

Le festival Couleurs d’enfance comble un manque en matière d’événements culturels pour les petits enfants et leurs parents dans la région franco-genevoise. ALAIN RIMEIMEYLLE

Le festival Couleurs d’enfance débute ce mercredi 1er mars. Signes particuliers de cet événement: il s’adresse aux 0-6 ans et à leurs familles, et se déroule entre Genève et la France voisine.

Les communes genevoises de Bernex, Perly-Certoux et Plan-les-Ouates, ainsi que les communes haut-savoyardes de Saint-Julien-en-Genevois, Viry, Valleiry et Beaumont s’associent pour proposer, jusqu’au 29 mars, une série de films, concerts, contes, spectacles, jeux, ateliers créatifs ou de cuisine, et même une conférence pour les adultes.

«À l’origine de ce festival, il y a eu le constat selon lequel il n’y avait pas assez d’offres culturelles pour les tout-petits dans la région franco-genevoise. Le but de Couleurs d’enfance est d’éveiller à l’art et à la musique les bambins en âge préscolaire», explique Sabine Loyau, maire adjointe à la culture de Saint-Julien-en-Genevois, commune instigatrice de la manifestation.

«Et pourquoi pas aussi de rendre ces petits enfants, plus tard lorsqu’ils seront adultes, davantage sensibles à la culture et à la création artistique», ajoute Steve Delaude, conseiller administratif de Perly-Certoux, chargé notamment de la culture et des loisirs.

Créer du lien des deux côtés de la frontière

Les deux élus s’accordent à voir d’autres intérêts dans ce festival, devenu transfrontalier peu de temps après sa création. «L’événement contribue à retisser du lien humain après la pandémie de Covid-19», indique Sabine Loyau.

«La culture n’a pas de frontière.» Steve Delaude, conseiller administratif de Perly-Certoux, chargé notamment de la culture et des loisirs.

«Il contribue aussi à créer ou à renforcer les liens des populations genevoise et française par le biais de la culture, car la culture n’a pas de frontière», abonde Steve Delaude. Il poursuit: «En outre, pour les municipalités, au niveau politique, le fait d’organiser un tel événement permet aussi de se découvrir et de se comprendre, ce qui participe à mieux collaborer ensuite entre communes genevoises et françaises».

Mue programmée dès 2024

Dès 2024, le festival Couleurs d’enfance devrait faire peau neuve, indiquent les deux élus. «Actuellement, l’organisation et la programmation manquent de coordination et de cohérence. Chaque commune décide de son propre programme sans toujours vraiment tenir compte de celui des autres, et se contente de l’ajouter dans le pot commun», regrette Steve Delaude.

«Pour les prochaines éditions, nous voulons que le festival soit mieux coconstruit, c’est-à-dire que les communes travaillent davantage ensemble, insiste Sabine Loyau. Nous allons repenser le festival; son nom, sa durée, la définition d’un fil rouge et d’un thème communs, l’harmonisation des tarifs, les transports, etc.» Une réunion en ce sens a déjà eu lieu en janvier. Une autre est agendée en avril.

À noter enfin que la commune haut-savoyarde de Collonges-sous-Salève pourrait rejoindre les autres municipalités dans l’aventure dès la prochaine édition de Couleurs d’enfance, annonce Sabine Loyau.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.