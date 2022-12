Musique d’aujourd’hui – Un festival opulent pour tout savoir d’Eric Gaudibert La Haute École de musique réunit plusieurs acteurs de la scène genevoise pour un hommage au pédagogue et compositeur, dix ans après sa disparition. Les mots de ceux qui l’ont côtoyé. Rocco Zacheo

Le compositeur et pédagogue Eric Gaudibert est né à Vevey en 1936 et s’est éteint à Confignon en juin 2012. MAGALI GIRARDIN

Il y a dix ans et une poignée de mois, le trépas d’Eric Gaudibert marquait l’épilogue d’une des histoires musicales les plus rayonnantes sous nos latitudes. Le pianiste qui avait côtoyé dans sa jeunesse estudiantine des figures majeures, les Alfred Cortot, les Henri Dutilleux et Nadia Boulanger, a été à Genève un pédagogue et un compositeur d’une curiosité et d’une liberté d’esprit débordantes. Alors que la ville qui l’a longtemps accueilli lui rend un hommage appuyé à travers un festival foisonnant, des figures d’aujourd’hui, compositeurs et musiciens l’ayant côtoyé, se souviennent de l’humaniste à la discrétion légendaire.