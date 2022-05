Événement à Genève – Un festival explore la ville d’hier et de demain Organisé sur six jours par le Département du territoire et l’Office de l’urbanisme, l’événement invite le public à se réapproprier l’espace public. Léa Frischknecht

Le festival Explore dévoilait son programme dans le nouvel espace Genève en transition, à la gare des Eaux-Vives. MAGALI GIRARDIN

Et si on imaginait la ville de demain? C’est l’idée du festival Explore qui revient cette année du 14 au 19 juin. Organisateurs de l’événement, le Département du territoire (DT) et l’Office de l’urbanisme présentaient, mardi matin, le programme de cette édition 2022.

Abo Participation citoyenne Un festival pour faire avancer la transition écologique Place publique «Le but d’Explore est de rassembler les gens et échanger autour de la ville de demain», rappelle Sylvain Ferrati, directeur général de l’Office de l’urbanisme. Pour ce faire, le festival conserve ses ambitions de créer un débat d’idées, en place depuis 2019. Ainsi, Explore sera cette année basé à la salle communale de Plainpalais, qui deviendra, pour l’occasion, «une véritable place publique vivante et accessible à tous», comme l’explique Matthias Lecoq, responsable du projet.

La salle communale accueillera notamment des expositions, des conférences aux thématiques locales et internationales ainsi que des débats publics. Durant toute la durée du festival, le projet Utopia permettra, à partir d’un rectangle de 50 m² tracé au sol, de vivre une expérience participative en créant une ville «imparfaite mais collective et expérientielle». La conférence inaugurale, elle, portera sur le droit universel à la respiration avec, comme intervenant, le politologue et historien camerounais Achille Mbembe. Certains soirs, des DJ animeront également la fameuse «place publique».

Explorations territoriales

Et comme la ville se pense aussi à l’extérieur, Explore organise diverses explorations du territoire au sein du Grand Genève. Samedi 18 juin, le public pourra participer à des treks urbains pour marcher le long de la voie ferrée, de l’Arve ou de la rade, mais également à une traversée du lac en Mouette ou une balade à cheval pour questionner la place de l’animal dans nos villes. «L’exploration du premier jour» conviera, quant à elle, les participants à suivre des personnes issues de la migration sur les lieux qui ont marqué leur arrivée à Genève.

Chef du projet Explore depuis 2019, Matthias Lecoq s’est réjoui d’inaugurer cette édition pleine de nouveautés. MAGALI GIRARDIN

Chaque année, le festival met l’accent sur une commune. En 2021, Le Grand-Saconnex était à l’honneur, c’est désormais au tour d’Onex. Ateliers animés par des élèves de l’école des Racettes, exposition photo ou découverte d’installation éphémère pour appréhender le réchauffement climatique animeront la commune le dimanche 19 juin.

Activités pour enfants

La ville de demain, c’est aussi et surtout celle des enfants. Un public qui n’est pas mis de côté. Outre un débat public sur leur place au sein de la ville, Explore organise plusieurs ateliers qui leur sont destinés. Le festival est également en partenariat avec l’émission radio jeunesse de la RTS «Brouhaha».

Au total, le festival qui veut questionner collectivement la ville de demain comptera plus de 50 événements sur six jours, dont sept conférences. Tous sont gratuits, certains nécessitent une réservation. Le programme complet est disponible sur www.exploregeneve.ch

Léa Frischknecht

