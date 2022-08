Réchauffement climatique – Un festival de solutions pour encourager les citoyens à l’action La huitième édition d’Alternatiba se tient du 29 août au 3 septembre 2022 à Genève. Au programme: conférences et tables rondes sur l’accessibilité de l’alimentation saine et locale, la transition écologique, les emplois verts ou encore la mobilité du futur. Aurélie Toninato

De nombreux stands pour tout public proposeront aux Bastions des animations et des solutions autour de la question du changement climatique (ici l’édition de 2021). PIERRE ALBOUY

Canicules à la chaîne, sécheresse, cours d’eau quasi à sec et faune aquatique en souffrance, incendies, arbres qui sacrifient leurs feuilles et se mettent en mode «automne» pour survivre: cet été offre un triste festival des conséquences du dérèglement climatique.

«Face à l’accélération de ces changements, il faut accélérer nos réponses.» C’est le credo du festival Alternatiba, qui se tient du 29 août au 3 septembre 2022 à Genève. L’événement est organisé par l’association Alternatiba Léman, mouvement citoyen pour l’urgence climatique, et a pour objectif de «valoriser les initiatives locales qui contribuent à la réduction du dérèglement climatique, en mettant en œuvre les solutions locales et concrètes».

Deux experts reconnus ouvriront le festival ce lundi soir dès 18 h 30 à Uni Mail: Julia Steinberger, autrice principale du dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) - qui préconise une série de solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment par la transformation des villes - et Rob Hopkins, initiateur du mouvement international des Villes en transition, qui réunit des citoyens, des communes, des entrepreneurs engagés à relever les grands défis climatiques, sociaux et politiques. Ils interviendront autour de la question «Qu’est-ce qu’il faut pour que ça change vraiment?»

Le même soir, Railcoop, une coopérative ferroviaire reposant sur l’implication des citoyens, organise une conférence table ronde sur la mobilité du futur, et l’humoriste vaudois Thomas Wiesel se produira à Uni Mail. Une trentaine de conférences, tables rondes et films suivront les prochains jours, sur des thématiques variées, de l’économie circulaire aux emplois de la transition, de la pédagogie par la nature à la problématique de la fast fashion, de l’accessibilité de l’alimentation saine et locale à la résilience des territoires.

Les cinq jours de conférences seront suivis d’une journée au parc des Bastions, le samedi 3 septembre, durant laquelle 180 organisations actives en faveur de la transition écologique, de la lutte climatique et de la justice sociale se présenteront au public. Des stands de restauration sont prévus ainsi que des concerts.

Plus d’informations sur alternatibaleman.org



