Victoire 4-0 face à la Bulgarie – Un festival de la Suisse, qui file au Mondial 2022 Une mi-temps sans trouver la faille, une autre de rêve. L’Italie, muette à Belfast, sera barragiste. La Suisse est déjà au Qatar. Daniel Visentini Lucerne

Noah Okafor, Xherdan Shaqiri et Ruben Vargas exultent. La Suisse s’est qualifiée avec panache pour la Coupe du monde 2022. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

C’était comme si tout ce qui devait arriver arrivait. La promesse du bonheur et le bonheur avec, qui s’est invité à pas feutrés d’abord, timidement, comme s’il prenait son temps. Mais un bonheur furieux ensuite, débordant, incontrôlable. La Suisse devait cartonner contre la Bulgarie, elle l’a fait après la pause, après les frayeurs, et avec un enthousiasme extraordinaire. L’Italie, muette contre l’Irlande du Nord à Belfast, aurait bien pu marquer un but ou même deux que cela n’y aurait rien changé. Folie de l’instant, avec une Suisse qualifiée directement pour le Mondial 2022, envoyant l’Italie en barrages.