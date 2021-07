Concerts au parc La Grange – Un festival caraïbe, une folie gnawa Du Venezuela de Raúl Monsalve au Maroc d’Asmâa Hamzaoui, la Scène Ella Fitzgerald sonde les héritages africains. Fabrice Gottraux

Raúl Monsalve y Los Forajidos, ensemble vénézuélien voyageant des Amériques en Afrique. À suivre jeudi 22 juillet au parc La Grange. DR

Sa barbiche lui donne un air d’entre deux légendes, un peu Santana, un peu Lénine. Sa basse, elle, semble discrète a priori, pulsant tout en rondeurs au ras du sol. Mais c’est elle, c’est lui, les maîtres architectes de cette musique grouillante de vie, un condensé, concentré, de musicologie afro-américaine, caribéenne, jazz, funk, afrobeat, rock, tropical, cultes santería ou candomblé, tout mêlé, de l’Art Ensemble of Chicago au Nigérian Fela Kuti en passant par les Cubains Irakere, la diaspora afro du nord au sud. Et retour à l’est, en Afrique, là où, comme des décennies de prédécesseurs, Raúl Monsalve puise une force musicale vive.

Raúl Monsalve est également ethnomusicologue, étudie les musiques vénézuéliennes, a touché à l’afrobeat avec Africa 70, aux grooves plus frigorifiques, pas moins épileptiques, d’Heliocentrics, et vit désormais à Paris, d’où il mène son principal projet orchestral, Los Forajidos: les «hors-la-loi» en espagnol, avec ce grand tourniquet stylistique mentionné plus haut. Dernier album en date, «Bichos», soit les «bestioles», que représentent aussi bien ces cochons psychés punks à la Arcimboldo composés de tout et rien ornant la pochette (haute en couleur) que les caractères humains, des travers les meilleurs comme les pires. C’est chamarré, souvent dansant. Ça s’écoute jeudi 22 juillet à 19 h vautré sur la pelouse du parc La Grange, face à la Scène Ella Fitzgerald. À condition d’avoir le certificat sanitaire.

Pour l’âme et le corps

Même endroit, même heure, même organisateurs (l’équipe municipale de Musiques en été, fort bien inspirée) mais cette fois vendredi 23 juillet: direction l’autre côté de l’Atlantique, au Maroc. Asmâa Hamzaoui chante le répertoire gnawa, musique de transe thérapeutique, musique associée à une pratique cultuelle hybride, venue de l’Afrique noire vers le Maghreb, via la condition d’esclave imposée aux populations subsahariennes ramenées vers le nord.

Cette tradition musicale est portée en public traditionnellement par des hommes. Mais des femmes désormais participent à ce festival rythmique. Ainsi d’Asmâa Hamzaoui et ses «Bnat» – les «filles» – de Timbouktou, deux de ses sœurs notamment. Elle-même enfant d’une sommité des cercles spirituels, Rachid Hamzaoui, Asmâa a vu le jour en 1998 à Casablanca. Elle joue du luth à trois cordes guembri, l’instrument phare des Gnawas, dont on connaît également les fameuses castagnettes qraqeb. Pour finir la semaine dans une extase trépidante.

Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, ensemble marocain de tradition gnawa, entièrement féminin. KHALIL MOUNJI

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.