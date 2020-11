Confondu par Interpol – Un faux mineur doit être rejugé par la justice des adultes L’homme, poursuivi pour des larcins dans une épicerie et chez Denner, écopera d’une sanction plus lourde. Son affaire n’est pas un cas isolé. Fedele Mendicino

Le prévenu, actuellement détenu, devra donc répondre de ses actes devant la justice ordinaire. Steeve Iuncker-Gomez

Poursuivi pour des vols, des cambriolages et pour un brigandage, un jeune homme que nous appellerons Akim a toujours prétendu être né en 2003. C’est donc dans le collimateur de la justice des mineurs que ce prévenu s’est retrouvé. Elle l’a même condamné à trois reprises cette année. La sanction, plafonnée en principe à 4 ans, n’est pas publique. Or, à en croire Interpol, ce Marocain n’est en fait pas mineur. Il avait bel et bien atteint sa majorité au moment des faits puisqu’il est né en 2001. Selon nos renseignements, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), dans un arrêt rendu le mois dernier, prie donc le Tribunal des mineurs de se dessaisir du cas d’Akim.