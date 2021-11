Votations du 28 novembre – Un faux «20 minutes» appelle à voter contre la loi Covid De faux exemplaires du quotidien gratuit ont été placés dans des caissettes à Genève et Lausanne. Une action en justice est envisagée. Julien Culet

Le faux journal anti vaccin et pass sanitaire utilise les codes du quotidien gratuit. DR

À deux jours du scrutin, des opposants à la loi Covid ont publié un exemplaire détourné du quotidien gratuit «20 minutes». Des fascicules de huit pages, ont ainsi été placés ce vendredi matin dans des caissettes au centre de Genève et de Lausanne. Le journal, renommé «28 novembre» en référence à la votation de dimanche, compile des articles très orientés contre le vaccin et le pass sanitaire. Pour tromper le lecteur, il utilise des couleurs, une mise en page et des codes semblables à ceux du quotidien.