Ouverture d’ici l’été – Un fast-food végétalien arrive à Genève La chaîne de restauration rapide canadienne doit ouvrir au bout du lac avant l’été 2023. Elle cible notamment la Suisse en raison du développement du fabricant de substituts à la viande à Zurich. Olivier Bot avec ATS

Le fast-food canadien a bâti son succès sur ses hamburgers végétaux. Odd Burger

Un hamburger frites, oui, mais végétalien! La chaîne de restauration rapide canadienne Odd Burger, dont la particularité est de ne pas utiliser de produit d’origine animale, va ouvrir ces prochains mois un restaurant à Genève. D'ici à l’été prochain, l’enseigne va ouvrir ses portes au bord du lac mais aussi à Zurich. L’entreprise de restauration rapide canadienne a signé un accord avec Franchise Investment et sa société mère Angelpreneur, basées respectivement à Baar et Coire, pour déployer environ 25 succursales en Europe, en premier lieu en Allemagne, Autriche et Suisse . Placé sous la houlette de l’homme d’affaires Farshad Abbaszadeh, directeur général d’Angelpreneur, le projet doit aboutir d'ici aux huit prochaines années, a indiqué ce dernier lundi à l’agence AWP.

Des frites printanières. Odd Burger

«Nous nous sommes procurés les droits pour l’ensemble du marché européen, mais nous avons décidé de nous lancer dans la région du fait d’une demande énorme dans cette partie de l’Europe, où des acteurs majeurs, comme Planted (fabricant de produits alternatifs à la viande basé à Zurich) connaissent une croissance très forte depuis les dernières années», a souligné M. Abbaszadeh. «Nous pensons que la région s’intéresse plus à la nourriture végane actuellement que le reste de l’Europe, à la faveur d’un important travail de sensibilisation fait par d’autres entreprises».

Des franchises

Dans un premier temps, les restaurants seront ouverts et opérés par les deux partenaires Odd Burger et Angelpreneur, mais par la suite, des franchisés pourront potentiellement rejoindre l’aventure. «L’intérêt est immense jusqu’à présent et nous en sommes positivement surpris», se félicite M. Abbaszadeh. L’investissement minimum pour un franchisé est d’environ 494'000 francs, mais cela peut varier en fonction de la taille de l'emplacement. Alors qu’Odd Burger a développé sa propre chaîne d’approvisionnement avec une usine au Canada, les premiers restaurants en Europe devront faire appel à des fournisseurs locaux. «Mais notre plan sur le long terme est d’ajouter la chaîne d’approvisionnement d’Odd Burger à nos installations existantes en Europe».

M. Abbaszadeh a déjà de l’expérience dans la restauration rapide, ayant piloté le lancement de la chaîne de restauration de kebab, à la viande cette fois-ci, German döner Kebab, désormais bien implantée, au Royaume-Uni notamment et qui compte plus d’une centaine de points de vente. Le premier restaurant Odd Burger a ouvert au Canada en 2017 et près d’une centaine de points de vente sont actuellement opérationnels ou proches de leur inauguration au Canada. Outre l’Europe, l’entreprise, qui connaît une très forte croissance, prévoit également de se lancer sur le marché américain, en Floride notamment.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.