Ordonnance pénale – Un fasciste assumé condamné à de la prison ferme Le prévenu, qui a publié des propos antisémites et négationnistes sur son blog et sur un compte Twitter durant deux ans, écope d’une peine de 160 jours. Fedele Mendicino

L’affaire a démarré en 2019 avec une dénonciation de la Cicad, défendue par Me Philippe Grumbach. Pierre Abensur / Archives

Un quinquagénaire suisse qui se présente comme un fasciste décomplexé a été condamné à plus de cinq mois de prison ferme, une rareté à Genève. Cet homme assume les propos publiés sur son compte Twitter. Il explique à la justice avoir créé et alimenté un site et un compte en tant que «combattant politique engagé dans la défense de l’identité des Européens». Il se définit comme un raciste «sans haine», un xénophobe et un antisémite.

La Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (Cicad) vient d’obtenir une victoire de taille à son sujet. Selon nos informations, le Ministère public, alerté par la Cicad, a condamné le prévenu pour violation de la norme pénale antiraciste. Interpellé le 16 mai, il a écopé d’une peine de 160 jours de prison ferme. Il a déjà passé 55 jours derrière les barreaux en détention provisoire et a été libéré au mois de juillet. Après sa récente condamnation par ordonnance pénale, il lui reste à purger le reste de sa peine.