Triomphe suisse à la BJK Cup – Un exploit qui doit en appeler d’autres Belinda Bencic et ses partenaires, devenues «championnes du monde» de tennis dimanche à Glasgow, doivent garder ce même appétit à l’avenir. C’est le souhait de Christiane Jolissaint. Chris Geiger

Simona Waltert, Jil Teichmann, Heinz Günthardt, Viktorija Golubic et Belinda Bencic ont été accueillis en héros lundi à Zurich. Keystone

Huit ans après le sacre de Roger Federer et de Stan Wawrinka en Coupe Davis, la Suisse est de retour sur le toit du monde grâce à ses dames. Mais cette fois, elle compte y rester. Car si la formation de Heinz Günthardt a enfin inscrit son nom au palmarès de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), après les regrets et les pleurs lors des finales perdues en 1998 et l’an dernier, elle demeure jeune et pleine de promesses.