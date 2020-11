Football – Un ex-international français s’entraîne avec Servette Sans club depuis cet été, Gaël Clichy (35 ans) se maintient en forme depuis une semaine avec les Grenat. Sport-Center

Gal Clichy lors du quart de finale de l’Euro 2012 face à l’Espagne de Xabi Alonso. KEYSTONE

Depuis une semaine, une tête connue a fait son apparition aux entraînements du Servette FC. Il s’agit de Gaël Clichy. L’ancien international français (20 sélections), passé par Arsenal (2003-2011) et Manchester City (2011-2017) où il a notamment côtoyé Arsène Wenger et Pep Guardiola, est libre depuis son départ d’Istanbul Basaksehir cet été.

Après s’être entraîné un temps avec Thonon Évian Grand Genève FC (D5 française), il prend désormais part aux séances quotidiennes du club grenat. Ce dernier a dévoilé l’information sur son site Internet, ajoutant que Clichy a récemment déménagé dans la région avec sa famille.

«Je remercie le Servette FC pour son accueil et la possibilité qu’il me donne de pouvoir me maintenir en forme au sein d’un groupe compétitif, tout en étant proche de ma famille à Genève», a réagi le joueur.

Reste à savoir si cette collaboration est vouée à rester en l’état ou si elle peut déboucher sur un contrat.

Au cours de sa carrière, Gaël Clichy a notamment remporté trois championnats d’Angleterre et disputé la Coupe du monde 2010 ainsi que l’Euro 2012.